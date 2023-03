UECL, Domani i sorteggi: orario e regolamento

Domani alle ore 14 a Nyon avverrà il sorteggio dei quarti di finale di Conference League, che prevede anche possibili derby di nazione. Oltre al prossimo turno inoltre verranno sorteggiati anche i possibili abbinamenti per le semifinali e dunque dopo domani non ci saranno altre estrazioni e il percorso verso la finale sarà già definito. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di 'casa' della finale. I quarti di finale si giocheranno rispettivamente il 13 Aprile e il 20 Aprile, ad una sola settimana di distanza.