Udinese-Fiorentina 2-3, Moise Kean finalmente a segno, con l'aiuto di una deviazione

All'82' di Udinese-Fiorentina viola di nuovo in vantaggio per 3-2. Dopo tanti tentativi a vuoto, Moise Kean riesce a segnare dalla distanza grazie ad una deviaizione di Zamura. Per Kean è il 25esimo gol stagionale.