Udinese-Fiorentina 2-2, Pasticcio viola, Kabasele trova il pareggio

Al 60' di Udinese-Fiorentina i friulani, in dieci, trovano il gol del pareggio in maniera rocambolesca. Un pallone di Lucca sbatte su Gosens, Richardson non riesce a bloccarlo e favorisce Kabasele che insacca in rete.