UDINESE-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

E sul secondo calcio d'angolo, Orsato fischia la fine. Niente da fare per la Fiorentina: esce dalla Dacia Arena con un punto frutto dell'1-1 maturato nei 90 minuti. I gol entrambi nel secondo tempo: a Stryger Larsen ha risposto Edimilson con un bolide da lontano. Su FirenzeViola.it tutte le notizie dal post-partita

90' +3' - Ceccherini! Colpisce di testa da corner ma Musso riesce a mettere ancora in corner

90' +2' - Edimilson ferma un pericolosissimo contropiede scaturito dal corner

90' +2' - Corner per la Fiorentina

90' +2' - Punizione dell'Udinese allontanata dalla difesa viola

90' - Assegnati 3 minuti du recupero

89' - Chiedeva un rigore la Fiorentina, ma il tocco di Okaka con la mano è arrivato dopo il tocco con la coscia: non è rigore

88' - Battuto troppo corto il corner, la palla viene allontanata

88' - Chiesa punta D'Alessandro sul limite dell'area destro, il bianconero lo ferma in corner

87' - Comincia a perder tempo l'Udinese dopo un fallo di Muriel su D'Alessandro

86' - Chiusura bellissima di Pezzella, che ferma un contropiede dell'Udinese lanciato da Okaka

84' - Cambio anche nell'Udinese: esce Pussetto, entra Lasagna

83' - Cambio nella Fiorentina: esce Laurini, entra Ceccherini

83' - Chiesa! Pericolosissima la Fiorentina! Grande palla di Muriel che crossa coi giri giusti sul secondo palo: leggermente in ritardo Chiesa, che ci arriva di testa ma spedisce alto

81' - Pussetto! Il pallone gli arriva da posizione defilata dopo un tiro deviato di Okaka: tiro che finisce sull'esterno della rete

80' - Giallo per Behrami che stende Pjaca liberato da un gran tacco di Muriel

79' - Inspiegabile anche il guardalinee che non segnala un angolo all'apparenza evidente

78' - Il mancino di Biraghi viene allontanato da Okaka

78' - Edimilson si libera di tre avversari e guadagna fallo su Behrami, che protesta inspiegabilmente

77' - Chiesa! Doppio tiro pericolosissimo dell'esterno viola: il primo viene deviato e respinto da Musso, il secondo al volo finisce fuori non di tantissimo. Una botta violenta del talento viola

76' - Buon calcio d'angolo per la Fiorentina, conquistato da Simeone

75' - Curioso episodio in campo: il gioco è fermo perchè si è rotta la bandierina del guardalinee a causa di una pallonata

75' - Cambio nell'Udinese: esce De Paul, probabilmente il migliore in campo, ed entra Okaka

74' - Giallo per Pussetto che trattiene a lungo Milenkovic

73' - Gestisce palla adesso la Fiorentina, evidentemente rinfrancata dal gol. Muriel non riesce a sfondare su una buona azione

72' - Pericoloso Simeone in area, ma l'argentino è troppo solo e il suo cross trova solo maglie bianconere

71' - Spreca un grande contropiede la Fiorentina! Super giocata di Chiesa che libera la corsa di Edimilson, il quale chiede l'uno-due a Pjaca. Il passaggio di ritorno del croato però è troppo corto e viene recuperato

70' - Corpo a corpo di Pjaca con D'Alessandro su un buon lancio di Laurini, ma il croato ha la peggio e la palla finisce sul fondo

69' - Pericoloso cross di Biraghi dalla sinistra: il pallone trova però solo il liscio di Nuytinck, che regala palla a Musso

65' - Un gol bellissimo di Edimilson, in un momento molto duro per la Fiorentina. Lo svizzero controlla palla dai 20 metri, si sistema il pallone sul destro e lo scarica dalla distanza. La palla passa sotto alle gambe di qualche difensore e si insacca nell'angolino basso: Musso non può farci niente

65' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! PAREGGIA TUTTO EDIMILSON! CHE GOL!

63' - Pezzella salva un altro contropiede dell'Udinese scaturito da un pallone perso da Edimilson

62' - Orsato continua a fischiar falli senza sosta: questa volta è Pjaca a subire fallo da Behrami

60' - Cross pericoloso di Chiesa bloccato da Musso

59' - Cambio nella Fiorentina: esce Gerson, entra Pjaca

59' - Doppio giallo per la Fiorentina: ammoniti Laurini e Gerson

58' - Ci prova ancora Stryger Larsen, questa volta blocca Lafont

56' - Inspiegabile cosa ha fatto la Fiorentina. Corner dalla destra che sviluppa uno schema con il pallone che finisce a Veretout. Il centrocampista sbaglia lo stop e rilancia il contropiede dell'Udinese. Nessuno ferma Pussetto che serve Stryger Larsen sulla destra dell'area: tutto solo l'esterno non sbaglia e fa 1-0 Udinese

56' - GOL dell'Udinese! Ha segnato Stryger Larsen

53' - Invece no: l'Udinese prova uno schema che libera Fofana al tiro. La conclusione del centrocampista bianconero finisce però in curva

52' - Fallo conquistato da De Paul su Laurini: ci sarà un cross pericoloso in area viola

51' - Bella giocata di Chiesa che in area si libera col tacco e crossa teso: respinto dalla difesa friulana

50' - Fallo di Gerson su Behrami che ferma una buona azione offensiva della Fiorentina. Riparte l'Udinese

49' - Tentano l'uno-due al limite dell'area Chiesa e Gerson, ma il passaggio filtrante del brasiliano è lungo e finisce sul fondo

48' - Ci prova dalla distanza Muriel, non servendo Biraghi largo sulla sinistra: tiro murato

47' - Altro errore in fase d'attacco per la Fiorentina, questa volta il colpevole è Veretout

46' - Laurini e Chiesa riescono a perdere un brutto pallone sulla fascia destra, riparte l'Udinese

45' - Si riparte! Stavolta batte la Fiorentina

45' - Cambio nella Fiorentina: esce Mirallas, entra Simeone

Simeone si è tolto la pettorina ed è pronto ad entrare al posto di Mirallas

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori sussulti, finisce qui il primo tempo. Orsato fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi

45' - Assegnato 1 minuto di recupero

45' - Pussetto prova la giocata in area e cade: chiede il rigore ma non sembra esserci nulla

45' - Cross pericoloso di Mandragora che non trova nessuno in area: ha coperto bene Biraghi

44' - Dopo circa un minuto di stop, riparte la gara

43' - Giallo per Mandragora, intervenuto con i tacchetti sul malleolo di Pezzella che stava rilanciando. A terra l'argentino, il fallo è stato veramente duro

42' - Cross pericoloso di De Paul che non trova per un soffio Fofana

41' - Prosegue la lotta in campo, con Laurini che ferma D'Alessandro lanciato sul lato destro viola

40' - Pussetto! Gran palla di De Paul per l'attaccante bianconero, che sfrutta un buco di Veretout e si sistema il pallone per il tiro che finisce sull'esterno della rete

38' - Altro fallo fischiato da Orsato, questa volta per un intervento di Nuytinck su Gerson

36' - Mirallas ha toccato probabilmente in questo momento il suo primo pallone

35' - Azione pericolosa dell'Udinese, sprecata da un colpo di testa non semplice di Pussetto

34' - Fallo di Milenkovic in pressione su Pussetto: fischia Orsato

33' - Pericoloso il cross teso di Veretout, respinto dalla difesa dell'Udinese

32' - Si accende Muriel, proprio in uno contro uno con Behrami: buon fallo guadagnato dal colombiano sulla trequarti

31' - Nervi tesi tra Behrami e Muriel: Orsato li richiama all'ordine

31' - Orsato non fischia un fallo a Chiesa al limite dell'area: resta a terra il giocatore viola, vittima di una gomitata di De Maio

30' - Nulla di fatto dal corner, con il pallone che finisce fuori dalla parte opposta

29' - Con un cross dalla sinistra, Biraghi guadagna un buon calcio d'angolo

28' - Milenkovic perde l'ennesimo pallone mettendo in difficoltà Veretout. Non bene in impostazione fin qui il serbo

26' - Miracolo di Musso! Pezzella ad un passo dal gol! Dal corner, l'argentino colpisce in corsa con la testa ma Musso ha un riflesso incredibile e riesce a respingere un pallone forse un po' troppo centrale

25' - Chiesa! Buona azione di Muriel tra le linee, appoggio in profondità per l'esterno viola che tira di prima: blocca e mette in angolo Troost-Ekong

24' - Doppia azione pericolosa della Fiorentina. Prima Gerson lancia Chiesa in area, fermato dalla difesa bianconera. Poi il cross di Biraghi viene bloccato alto da Musso, in uscita su Muriel

22' - Muriel! Brutto colpo di testa del colombiano, trovato tutto solo da un cross di Edimilson al centro dell'area. Muriel strozza la conclusione che finisce a Musso senza creare pericoli al portiere bianconero

21' - Giocata di Chiesa direttamente dal lancio di Lafont, tanto bella quanto inutile. L'esterno viola perde palla e commette fallo

21' - Pericoloso Troost-Ekong dopo essersi liberato in area. Il tiro strozzato finisce tra le braccia di Lafont

20' - Pericolosa la punizione di De Paul, Veretout allunga in corner

19' - Fallo molto generoso assegnato all'Udinese per un fallo di Pezzella al limite dell'area destro su Fofana, liberato da un'ottima sponda di Pussetto

17' - Giallo per Milenkovic, intervenuto con l'anca per fermare un contropiede dell'Udinese. Il serbo, diffidato, salterà la prossima partita contro il Napoli

16' - Prova a sfondare sulla destra Chiesa, ma non trova compagni in area e viene ben coperto da Troost-Ekong: palla sul fondo

15' - Continua a non riuscire a tener palla la Fiorentina, con Muriel, Mirallas e Chiesa che non trovano spazio. un fallo di Biraghi su Fofana ferma un contropiede friulano

13' - Parte il coro per Davide Astori, applaudito da tutto lo stadio

13' - Ancora pericoloso De Paul su una palla persa in disimpegno dalla Fiorentina. Questa volta Pezzella è bravo a fermare l'argentino al limite dell'area

12' - De Paul! Vicinissimo al gol l'argentino! Slalom di Mandragora che al limite dell'area appoggia al 10 bianconero: dribbling secco su Pezzella e tiro che finisce di pochissimo fuori

11' - Bella chiusura di Pezzella che capisce in anticipo una buona palla filtrante di De Paul per D'Alessandro

10' - Copre bene la difesa viola sulle azioni dell'Udinese: le marcature funzionano e la Fiorentina recupera palla

8' - Gerson litiga con il pallone e spreca una buona azione della Fiorentina: fallo su De Paul e riparte l'Udinese

7' - Copre un pericoloso contropiede la difesa della Fiorentina: la palla finisce tra le braccia di Lafont dopo un cross di Mandragora deviato

5' - Sugli sviluppi del corner, Veretout ci prova da fuori ma il pallone finisce altissimo, probabilmente fuori dallo stadio

5' - Giocata di Muriel che porta ad un corner per la Fiorentina

5' - Cross da punizione di Biraghi allontanato da Nuytinck. Sugli sviluppi dell'azione, Muriel prova a lottare in area ma non riesce a stoppare il pallone che finisce sul fondo

4' - Buon dribbling sulla trequarti di Mirallas, steso da Behrami

3' - Verticalizzazione di Laurini che cerca Chiesa in profondità: copre bene Nuytinck che guadagna anche la rimessa dal fondo

2' - Proprio Veretout conquista una rimessa laterale da buona posizione

1' - Gestisce palla la Fiorentina, come al solito partendo dai difensori. Da notare come Veretout si sia posizionato da mezzala, regista è Edimilson

0' - Si comincia! Primo pallone toccato dall'Udinese

14.56 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidati dallo staff arbitrale e dai capitani di Fiorentina e Udinese

14.50 - Momento emozionante prima dell'inizio della gara. Lo stadio si è stretto in un applauso al capitano viola tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo. CLICCA QUI per il video

Dopo le gioie di Coppa Italia per la Fiorentina torna anche il campionato. Alla Dacia Arena di Udine va in scena uno scontro importante per la Serie A, con la squadra viola impegnata nella corsa all'Europa e quella friulana che invece cerca di fuggire dalla zona retrocessione. L'anno scorso Udinese-Fiorentina fu la giornata della tragica scomparsa di Astori, oggi in molti hanno voluto ricordare proprio il capitano viola: la Viola è in cerca di 3 punti da dedicare come sempre ad Astori. Ad Udine è tutto pronto per la partita, seguite con FirenzeViola.it la diretta della gara!

Queste le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-1-1) - Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Pussetto. A disp. Nicolas, Perisan, Opoku, Okaka, Ingelsson, Micin, Lasagna, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar.

FIORENTINA (4-3-3) - Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas. A disp. Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Norgaard, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Graiciar.