TWENTE-ACF, Italiano: "La partita inizia già oggi"

“La partita inizia già oggi” così ha cominciato l’allenamento di oggi il tecnico Vincenzo Italiano che poi sempre rivolgendosi alla squadra ha ribadito il concetto relativo alla qualità necessaria per superare il turno contro il Twente. La Fiorentina infatti domani giocherà la partita più importante della sua recente storia. Italiano è stato chiaro: vietati cali di concentrazione durante l'arco di tutti i 90 minuti, per evitare quello che è successo nella partita di andata dal 60' minuto in poi. L'atmosfera del De Grolsch Veste sarà caldissima ma Vincenzo Italiano sembra pronto ad affrontare gli olandesi del Twente. Questa non solo sarà la sfida più importante della carriera per l'allenatore ma anche per molti dei giocatori della rosa viola che, quindi, come ha voluto più volte sottolineare l'allenatore in conferenza dovranno rimanere sul pezzo per tutta la partita.