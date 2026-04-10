Tutti i commenti il giorno dopo Crystal Palace-Fiorentina: c'è amarezza

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Non è stato un bel risveglio quello della Fiorentina all'indomani della sconfitta roboante contro il Crystal Palace in Conference League, un 3-0 che lascia pochissime chance di passaggio del turno in vista del ritorno giovedì prossimo al Franchi. Le analisi in casa viola si sono sprecate, tra chi come l'ex giocatore Carnasciali sottolinea la possibilità di potersi concentrare sulla salvezza in campionato e chi invece l'ha definita "una debacle su tutti i fronti" come Ascari.

C'è poi Sauro Fattori che descrive la partita della Fiorentina come "inguardabile, mentre Luca Calamai lo ha descritto come un campanello d'allarme anche in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio. Ciò che è sicuro è che una partita che poteva diventare un'occasione di festa, per la Fiorentina si è presto trasformata in un incubo.