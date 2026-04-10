Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta pomeridiana

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta pomeridianaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. Il giorno dopo la sconfitta contro il Crystal Palace, la squadra di Paolo Vanoli tornerà in campo al Viola Park per sostenere una seduta di scarico e iniziare la preparazione dell’incontro casalingo di lunedì con la Lazio di Maurizio Sarri.