TUDOR, De Paul? Non sono soddisfatto. Il mio rosso...

Queste le parole di Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, in sala stampa nel post partita del match contro la Fiorentina: “La mia espulsione è stata un’esagerazione: poco prima mi avevano minacciato dicendomi che se avessi protestato mi avrebbero ammonito. Le proteste ci stanno ma stavolta l’arbitro è stato un po’ troppo protagonista. Le difficoltà in attacco? Da un paio di anni fatichiamo in fase offensiva, dobbiamo migliorare, dobbiamo metterci in modo di essere umili e cambiare qualche abitudine che non è facile mutare. Vogliamo avere sempre sei giocatori in fase offensiva. Dobbiamo lavorare sodo e con umiltà. La marcatura su Ribery? E’ un fuoriclasse: è tra i tre giocatori più forti del campionato, ma non ha creato molto, né ha avuto tante occasioni: sapevamo quella che era la forza della Fiorentina, negli spazi stretti hanno fatto poco. De Paul? Non sono contento della sua partita: poteva fare di più, ma capitano giornate così anche a un campione come lui”.