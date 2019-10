TRIPALDELLI, Il Sassuolo spara alto: difficile che...

Il Sassuolo non vuole cedere Alessandro Tripaldelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la società neroverde avrebbe posto il veto alla partenza del terzino sinistro che ha da poco esordito in Serie A contro l'Atalanta. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale degli emiliani, ha infatti fatto sapere all'entourage del classe '99 che non ascolterà alcuna offerta inferiore ai 15 milioni, un modo per chiudere tutte le porte ad un suo addio. Il ragazzo è molto stimato e richiesto ed infatti per lui sono pronte due offerte ufficiali da parte del Villareal e del Valencia da circa 10 milioni di euro, ma come detto, il Sassuolo, le rispedirà al mittente.