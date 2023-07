TRA I TANTI NOMI PER L'ATTACCO, CABRAL RISPONDE PRESENTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il mercato è iniziato da pochi giorni e la Fiorentina ha già fatto acquisti importanti come quello di Fabiano Parisi e del regista ex Barcellona e Juventus Arthur Melo, inoltre ha riscattato sia Biraghi che Ranieri. Gli uomini di mercato Viola però non hanno concluso il loro lavoro e vorrebbero dare a Italiano anche la sua "punta" di diamante.

Tanti i nomi che sono girati per l'attacco Viola: Dia, al quale è scaduta la clausola di 25 milioni ieri, Nzola, pupillo di Italiano che lo ha allenato sia allo Spezia che al Trapani e Fullkrug, attaccante tedesco che si è messo in luce negli scorsi mondiali con la maglia della Germania.

Tra i vari dubbi su chi sarà il prossimo attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, in queste amichevoli estive continua a segnare. L'attaccante brasiliano ha infatti timbrato il cartellino sia contro la Primavera che contro il Parma, con uno splendido gol. Il classe '98 la scorsa stagione in Serie A non si è certo reso protagonista, dato che ha segnato otto reti e fornito due assist in ventotto partite disputate, ma ha rimediato in Conference League dove ha segnato sette gol in quattordici partite, guadagnandosi il premio di capocannoniere della competizione.

L'ex Basilea durante la scorsa stagione, magari non si è dimostrato un bomber da trenta gol all'anno, ma si è dimostrato un attaccante che lavora per la squadra ed è sempre pronto a sacrificarsi. Inoltre "Re Artù", come è stato soprannominato dalla tifoseria con la quale ha molto legato, è stato sempre disponibile anche a mettersi da parte per dare spazio anche al suo compagno di reparto Luka Jovic e, molte volte, era anche il primo ad esultare quando il serbo segnava.

Insomma, tra i tanti rumors di mercato Cabral sta lavorando in silenzio facendosi trovare sempre pronto. Adesso l'attaccante passa la palla ad Italiano e alla dirigenza della Fiorentina, che dovranno decidere se puntare nuovamente sul numero 9 viola oppure se spostarsi su altri profili.