TRA I DUE LITIGANTI...

Una sfida tra tenori, di quelli che hanno sostenuto palcoscenici prestigiosi. Gente che con la pressione è così abituata a conviverci che vederli giocare in uno stadio vuoto è un doppio peccato. Franck Ribery contro Zlatan Ibrahimovic, un confronto che non ha bisogno di ulteriori presentazioni se non fosse per l’attesa - non indifferente - per vederli uno contro l’altro nel nostro campionato.

E in effetti il duello Ribery-Ibra resta un inedito delle gare tra Fiorentina e Milan degli ultimi due anni, con il francese determinante nella sua prima gara in viola a San Siro ma quando ancora lo svedese non era tornato in Serie A, e con Ibra che si vide invece annullare pure un gol al Franchi in un pareggio al quale non partecipò Franck perchè doveva rientrare dall’intervento alla caviglia. Quanto alla stagione in corso, e al girone d’andata, a mancare a Milano fu Ibra e non Ribery, anche se alla fine ebbero la meglio i rossoneri sulla squadra viola che aveva ritrovato Prandelli da una decina di giorni.

Insomma per la prima volta saranno avversari in Serie A, magari a partita in corso se il rossonero dovesse partire dalla panchina, ma pur sempre entro 90 minuti di fondamentale importanza per entrambe le compagini, a rappresentare stelle polari dalle quali un giovane come Vlahovic non può che apprendere trucchi e segreti.

Se nel caso di Dusan il confronto con l’idolo Zlatan è già avvenuto, anche la stagione trascorsa al fianco di Franck è diventata un’esperienza notevole, certamente influente nel percorso di crescita fin qui tenuto. Una crescita diventata esplosione a Benevento con una tripletta che potrebbe pure far pensare all’attaccante serbo come il classico terzo incomodo, pronto a prendersi le luci della ribalta a discapito dei due più celebri litiganti.