TOTOFORMAZIONE, PULGAR DAL 1'. DIFESA A TRE O A QUATTRO?

In vista della partita di oggi contro il Milan è possibile un ritorno alla difesa a quattro, per un 4-4-1-1 con Quarta, Milenkovic, Pezzella e Caceres a completare il reparto davanti a Dragowski. A centrocampo è dato praticamente per certo il rientro in regia di Pulgar, insieme a Castrovilli, Bonaventura ed Eysseric; in attacco Ribery e Vlahovic. Nel caso in cui Prandelli optasse per il consueto 3-5-2, Caceres giocherebbe a tutta fascia, mentre sulla corsia opposta spazio a Venuti, con Eysseric in panchina.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (4-4-1-1): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic.

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Ribery, Vlahovic.

NAZIONE (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic.

COR. SPORT (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Ribery; Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Ribery, Vlahovic.