TOTOFORMAZIONE, GLI 11 ANTI-TORO: QUOTIDIANI D'ACCORDO

Dopo sole sei settimane la Serie A - e così la Fiorentina - è pronta a riprendere il via. Si comincia proprio con Fiorentina-Torino, sfida tra due squadre che vorrebbero ambire ad un posto europeo e soprattutto alla tranquillità dopo una stagione, la scorsa, piuttosto travagliata.

Nessun dubbio da parte dei quotidiani su quella che sarà la squadra scelta da Beppe Iachini, almeno a poche ore dal match. Dragowski andrà in porta, difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres mentre sulle fasce giocheranno Chiesa e Biraghi: quest'ultimo così come Pezzella sono perfettamente ristabiliti dopo l'infortunio occorso contro la Reggiana.

A centrocampo qualche ballottaggio in più ma in realtà le scelte sembrano già decise: con Duncan e Castrovilli ci sarà Bonaventura. Solo panchina per Borja Valero, mentre il nuovo acquisto Amrabat è squalificato. In attacco provano a giocarsi le loro carte Vlahovic e Cutrone, ma anche qui i quotidiani non hanno dubbi: saranno Ribery e Kouamé i due attaccanti per bucare la difesa del Torino.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura; Biraghi, Kouame, Ribery.

