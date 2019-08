TOTOFORMAZIONE, BOATENG FALSO NUEVE, PULGAR DAL 1'

Ci siamo, sta per iniziare la nuova stagione della Fiorentina targata Rocco Commisso. Alle 18.15 il primo impegno ufficiale per i ragazzi di Montella: la sfida di Coppa Italia con il Monza. La squadra di Brocchi, una corazzata in serie C, ha sorpreso eliminando Alessandria e Benevento ed ora sogna di fare il colpaccio a Firenze.

La Fiorentina vuole ritrovare una vittoria che al Franchi, in impegni ufficiali, manca da troppo tempo. Da quel roboante 7-1 contro la Roma in Coppa Italia dello scorso 30 gennaio, non sono più arrivate vittorie in casa. È arrivato il momento di invertire la rotta, iniziando proprio con il Monza.

I quotidiani in edicola questa mattina sono tutti d'accordo. La Fiorentina scenderà in campo con il 4-3-3 con Boateng falso nueve supportato ai lati da Sottil e Chiesa. In mezzo al campo, insieme a Benassi, gli ultimi due acquisti di Pradè, vale a dire Pulgar e Badelj.

In difesa troviamo Ranieri, chiamato a sostituire lo squalificato Pezzella, al fianco di Milenkovic: sulle fasce Biraghi e Lirola.



GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

REPUBBLICA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Pulgar; Sottil, Boateng, Chiesa.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.