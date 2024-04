TOTO-FORMAZIONE, Tanti rebus. Ballottaggio Kouamé-Sottil

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A poche ore da Fiorentina-Genoa, è ancor più difficile anticipare le scelte di Vincenzo Italiano. La sensazione diffusa che il tecnico viola applichi ampie modifiche all'undici titolare ha creato ipotesi di formazione che divergono e si rispecchiano negli undici pubblicati dai vari quotidiani. Tutti d'accordo su pochi punti: in porta c'è Terracciano, davanti ancora Andrea Belotti (Nzola è indisponibile). E poi c'è il rientro dal primo minuto di Bonaventura, da capire se al posto di Beltran o arretrato sulla linea mediana. Tanti rebus dicevamo: il primo è sulla corsia destra, dove Dodo (scelto da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport) si gioca il posto con Kayode. In mezzo invece due maglie per tre, con quasi tutti i quotidiani che scelgono la coppia Quarta-Ranieri. A sinistra plebiscito per Parisi. E poi da centrocampo in su tanti punti interrogativi, anche sulle fasce col ballottaggio Kouamé-Sottil. Dall'altra parte tutti sicuri: fuori Nico Gonzalez, spazio a Jonathan Ikone. Ecco le probabili formazioni:

Gazzetta dello Sport:(4-2-3-1)- Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti.

Corriere dello Sport: (4-2-3-1) - Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikoné, Beltran, Sottil, Belotti.

Tuttosport: (4-2-3-1) - Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Belotti.

La Nazione - Firenze: (4-2-3-1) -Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti.

Corriere Fiorentino: (4-2-3-1) - Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikoné, Beltran, Sottil, Belotti.

FirenzeViola.it: (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Beltran, Kouamé, Belotti.