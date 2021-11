TORREIRA, Oggi passo avanti per un futuro viola

Un incontro per fare il punto che ha intavolato il discorso per proseguire il rapporto anche in vista del prossimo anno. Nel pomeriggio al centro sportivo si sono presentati gli agenti di Lucas Torreira, proprio per parlare con la Fiorentina del proprio assistito arrivato in estate dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Tutte le parti si sono dette al momento soddisfatte dell'andamento della trattativa e sono ottimiste perché il rapporto possa andare avanti.