TORREIRA IN MEZZO, QUARTA E VENUTI DIETRO

Più convinzione, è questo quel che chiede Italiano alla sua Fiorentina che oggi riceve il Cagliari. Anche perchè delle otto sfide di campionato fin qui giocate non ce n’è una, Roma esclusa, nella quale i viola siano stati capaci di restituire il gol subito. Un dato da migliorare come tanti altri, tra difesa e attacco, ferma restando però un’identità già ben definita. Il tecnico viola riparte da qui e dalle indicazioni dell’infermeria per decidere una formazione con pochi dubbi e un rientro, almeno in panchina, importante come quello di Castrovilli.

Il numero 10 lascerà spazio a Bonaventura e Duncan (favorito su Maleh) a completare il reparto insieme a Torreira, mentre dietro è Quarta che si candida a una maglia da titolare accanto a Milenkovic con più Venuti di Odriozola a destra e Biraghi dall’altra parte. In porta ancora Terracciano così come davanti non si tocca Vlahovic, ai suoi lati Callejon e Nico Gonzalez con facoltà di invertire la fascia di competenza a seconda dei momenti della gara e come sperimentato in settimana.

Dall’altra parte c’è invece un Cagliari reduce da una vittoria che ha rigenerato l’ambiente dopo l’avvento di Mazzarri. Keita e Joao Pedro i punti fermi di un attacco sorretto da un centrocampo numeroso, con Marin, Strootman e Deiola oltre ai più larghi Nandez, a destra, e Lykogiannis sulla sinistra. Davanti a Cragno difesa a tre con l’ex Caceres, Ceppitelli e Carboni vista la defezione di Godin alle prese con una tendinopatia. Tra gli infortunati in casa Cagliari anche l’altro ex Dalbert.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis, Joao Pedro, Keita