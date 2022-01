TORREIRA, Il Covid e l'immediata voglia di riscatto

Brutte notizie per la Fiorentina che arrivano direttamente dall'Uruguay. Con una nota ufficiale sul profilo Twitter la nazionale uruguaiana ha fatto sapere che due giocatori sono risultati positivi al Covid: uno di questi è Lucas Torreira. Il giocatore, poco dopo, ha fatto pervenire via social un suo pensiero: "In questo momento provo molta tristezza e frustrazione per non poter difendere il mio paese e accompagnare i miei compagni. Ho tenuto tutte le misure sanitarie consigliate ma purtroppo non è bastato. Ora non mi resta altro che sostenere i miei compagni che senza dubbio daranno tutto in campo per la nostra maglia. Grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno". Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.

