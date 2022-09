TORNANO MILENKOVIC E JOVIC, SOTTIL E IKONE' ESTERNI

Di nuovo in campo, senza nemmeno il tempo di fermarsi a riflettere su cos'è successo a Udine o a valutare il mercato appena concluso. La nuova stagione mette subito davanti alla Fiorentina il tour de force senza sosta che contraddistingue l'annata in questione e per Italiano non mancano i tasselli mancanti da sostituire a cominciare da Duncan e Bonaventura. Intanto però nel gruppo dei convocati torna Gonzalez e con Sottil che a Udine si è visto solo nel finale i recuperi non sono banali, senza contare la disponibilità di Zurkowski che va ad incrementare la scelta a metà campo.

Così davanti a Terracciano ancora favorito su Gollini dovrebbe tornare Milenkovic a far coppia con Igor, mentre anche sulle corsie esterne rispetto all'ultimo match si rivedranno Dodò a destra e Biraghi a sinistra. Con Amrabat in cabina di regia le altre maglie vanno a Barak e Maleh ma occhio al polacco promesso sposo dell'Empoli e poi rimasto in viola, mentre davanti con Sottil e Jovic è Ikonè a sperare di partire dall'inizio seppure Gonzalez possa comunque entrare a partita in corso.

Nel 433 di Allegri è invece in dubbio il rientro di Bonucci, possibile siano Bremer e Danilo i centrali con De Sciglio e Alex Sandro più larghi, mentre in mezzo con McKennie e Locatelli Paredes è già in odore di esordio. Con Vlahovic che resta comunque davanti a Milik nelle gerarchie esterni offensivi dovrebbero essere Di Maria e Kostic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak, Ikonè, Jovic, Sottil

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Vlahovic, Kostic