TORNA LA COPPA ITALIA: IL TABELLONE E I POSSIBILI INCROCI

Andò in scena il 20 luglio scorso l'amichevole tra Fiorentina e Parma che si sfidarono al Viola Park in piena preparazione estiva. Nell'allora nuovo centro sportivo viola finì 1-1 tra due sicuramente squadre ben diverse da quelle che si affronteranno domani allo Stadio Artemio Franchi quando la Fiorentina farà l'esordio in Coppa Italia, presentandosi da vice-campione della competizione. "Ci è rimasto l'amaro in bocca da quella finale" ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della gara sottolineando come domani sia molto importante non prendere sottogamba l'impegno. Sottovalutare l'avversario è un errore che può costare caro e siccome "le insidie sono dietro l'angolo" per riprendere le parole del mister, la Fiorentina non può sfigurare e si è posta come obiettivo quello di passare al turno successivo.

Ma chi potrebbe incrociare la Fiorentina nel suo cammino in Coppa Italia? Se l'obiettivo è quello di almeno eguagliare il risultato dell'anno scorso e quindi arrivare in fondo, la Fiorentina si potrebbe trovare di fronte avversari decisamente più temibili rispetto a quelli affrontati l'anno scorso. Se i viola dovessero battere il Parma, ai quarti di finali troverebbero una tra Inter o Bologna. Ipotizzando e prendendo in considerazione il fatto che agli ottavi di finale passino il turno le 8 teste di serie la vincente di Inter-Fiorentina giocherà contro la vincente di Atalanta-Milan. Dall'altra parte del tabellone la vincente di Lazio-Roma potrebbe trovare in semifinale la vincente di Juventus-Napoli, e di conseguenza se la Fiorentina dovesse arrivare in finale si ritroverebbe di fronte una di queste quattro squadre.

Gli altri ottavi di finale

Lazio-Genoa

Napoli-Frosinone

Inter-Bologna

Milan-Cagliari

Atalanta-Sassuolo

Roma-Cremonese

Juventus-Salernitana

Quarti di finale

Vincente Inter-Bologna – Vincente Fiorentina-Parma

Vincente Atalanta-Sassuolo – Vincente Milan-Cagliari

Vincente Lazio-Genoa – Vincente Roma-Cremonese

Vincente Juventus-Salernitana – Vincente Napoli-Frosinone

Ipotesi semifinale

- La vincente di Inter-Fiorentina contro la vincente di Atalanta-Milan

- La vincente di Lazio-Roma contro la vincente di Juventus-Napoli