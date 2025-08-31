Torino-Fiorentina si accende nel finale di tempo ma al 45' è 0-0
Al 45' ancora 0-0 tra Torino e Fiorentina con le due squadre che provano a puntare sul possesso ma restano chiuse e poche volte poi riescono ad andare al tiro se non in avvio in un paio di occasioni mentre la gara si riaccende verso il finale di tempo con diverse palle gol da una parte e dall'altra. Al 7' infatti su suggerimento di Simeone Casadei trova l'inserimento che brucia Pongracic ma non sorprende De Gea. Al 16' grande risposta di Dodo di controbalzo con Israel fuori area ma la traiettoria è di poco fuori.
Alla mezzora Israel si oppone a Piccoli su suggerimento di Sohm, all'esordio accanto a Kean (che invece sbaglia malamente due palloni). Al 37' sullo sviluppo di una punizione Comuzzo dalla distanza sfiora la porta. Grande reazione del Torino prima con Gonge poi con Simeone ma De Gea fa gli straordinari e finisce 0-0.
