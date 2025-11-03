TopFv, per i tifosi contro il Lecce si salvano solo Fortini e De Gea

vedi letture

Ieri pomeriggio al Franchi la Fiorentina ha perso contro il Lecce la sesta partita di questo suo complicatissimo avvio di campionato. I salentini hanno battuto i viola per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Berisha. La formazione di Pioli non è riuscita a recuperare la gara rendendosi veramente pericolosa dalle parti di Falcone solamente in due occasioni con Kean e Sohm. FirenzeViola.it, come al solito, ha chiesto ai suoi lettori di votare i migliori in campo nel match contro i giallorossi e il risultato è stato chiaro. Contro il Lecce si salvano solamente Niccolò Fortini, con il 55,51% dei voti, e David De Gea, con il 24,84% delle preferenze. Terzo posto, a grande distanza dai primi due a livello di voti, per Dodo con il 6,97% delle preferenze dei tifosi.

TOP FV, FIORENTINA-LECCE 0-1

1) Niccolò Fortini - 55,51% (438 voti)

2) David De Gea - 24,84% (196 voti)

3) Dodo - 6,97% (55 voti)