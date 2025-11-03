Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "La grande illusione, giocatori impauriti e un tecnico confuso"

Corriere Fiorentino: "Esplode la rabbia. Viola sotto assedio, squadra in ritiro"

La Gazzetta dello Sport: "Buio viola, Pioli è al capolinea"

La Nazione: "Viola nel baratro: esplode la rabbia"

Corriere dello Sport: "Berisha rottama la Viola"

Tuttosport: "Fiorentina nel caos. C'è Vanoli"