Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "La grande illusione, giocatori impauriti e un tecnico confuso"
Corriere Fiorentino: "Esplode la rabbia. Viola sotto assedio, squadra in ritiro"
La Gazzetta dello Sport: "Buio viola, Pioli è al capolinea"
La Nazione: "Viola nel baratro: esplode la rabbia"
Corriere dello Sport: "Berisha rottama la Viola"
Tuttosport: "Fiorentina nel caos. C'è Vanoli"
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
