Top FV, Fiorentina in crisi nera: chi si salva tra quelli in campo col Lecce?

La Fiorentina prosegue la sua crisi profonda e perde anche in casa contro il Lecce, per 0-1 alla decima giornata. Per la squadra viola è un momento sportivamente drammatico ed è dentro la zona retrocessione, eleggere un "migliore in campo" è veramente difficile ma FirenzeViola.it, come al solito, invita i suoi lettori a votare un giocatore che si salva rispetto agli altri anche nel ko coi salentini. Ecco il link:

TOP FV, CHI SI SALVA COL LECCE?