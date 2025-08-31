TopFv, Fazzini il migliore in campo contro il Polissya: sul podio Gosens e Fagioli

Giovedì sera la Fiorentina ha battuto 3-2 in rimonta il Polissya nella gara di ritorno dei preliminari di Conference League. Dopo l'iniziale doppio vantaggio degli ucraini nella ripresa le reti di Dodo, Ranieri, appena entrato al posto di Viti, e Dzeko hanno permesso alla formazione di Pioli di portare a casa il risultato. Secondo i lettori di FirenzeViola.it il migliore in campo nella serata del Mapei Stadium è stato Jacopo Fazzini. L'ex Empoli ha raccolto il 49,06% delle preferenze. Seconda posizione per Robin Gosens, entrato nella ripresa, con il 25.94 % dei voti. Terzo gradino del podio invece per Nicolò Fagioli con l'11.69 % delle preferenze. Primo tra i marcatori Luca Ranieri con una percentuale del 6.34 %. Di seguito il podio:

TOP FV, FIORENTINA-POLISSYA 3-2

1) Jacopo Fazzini - 49,06% (936 voti)

2) Robin Gosens - 25.94 % (495 voti)

3) Nicolò Fagioli - 11.69 % (223 voti)