TOP FV, Vota il tuo migliore di Empoli-Fiorentina 0-0

La Fiorentina esce dal campo di Empoli raccogliendo un solo punto. Nonostante la squadra di Italiano abbia giocato gran parte del secondo tempo in superiorità numerica il risultato non si è mosso dallo 0-0. Al solito vi chiediamo, chi è stato per voi il migliore in campo tra i viola? Per votare e dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, basta cliccare sul link di seguito.

