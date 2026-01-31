Top FV, vota il miglior viola nella sconfitta contro il Napoli
La Fiorentina torna da Napoli con un'altra sconfitta. A nulla è servita la rete di Solomon arrivata dopo i gol di Vergara e Gutierrez, un 2-1 che lascia ancora una volta i viola con l'amaro in bocca. Chi è stato il migliore in campo secondo voi? Votate al sondaggio al link qua sotto.
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicinodi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Lorenzo Di BenedettoServe una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
