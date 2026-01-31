Top FV, vota il miglior viola nella sconfitta contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna da Napoli con un'altra sconfitta. A nulla è servita la rete di Solomon arrivata dopo i gol di Vergara e Gutierrez, un 2-1 che lascia ancora una volta i viola con l'amaro in bocca. Chi è stato il migliore in campo secondo voi? Votate al sondaggio al link qua sotto.

