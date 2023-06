TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-West Ham

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta amarezza. Come nella finale di Coppa Italia, la Fiorentina esce sconfitta dall'Eden Arena. Il West Ham vince la Conference League, battendo i viola per 2-1 con le reti di Benrahma e Bowen. Per l'ultima volta in stagione, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il proprio migliore in campo tra i giocatori viola, nella gara di Praga. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

