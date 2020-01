Prima vittoria dell'era Iachini, nonché primo successo gigliato dopo quasi due mesi e mezzo. La Fiorentina, nonostante una prestazione non molto soddisfacente, è riuscita a battere la SPAL di misura grazie al gol di capitan Pezzella. Come di consueto, per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il migliore in campo: per farlo basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: VOTA IL MIGLIORE IN FIORENTINA-SPAL 1-0