TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Pafos 3-2

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina torna a vincere in Conference League dopo la sconfitta di Nicosia contro l'Apoel. I viola battono, non senza qualche difficoltà, il Pafos per 3-2. Ad aprire le danze è Kouame che devia in rete un cross basso di Dodo. Nella ripresa i gigliati trovano il raddoppio grazie all'autogol di Goldar che spinge in rete un cross di Sottil diretto a Kouame, ma i biancoblu riaprono il match con il brasiliano Jairo che di tacco mette il pallone alle spalle di Terracciano su assist di Correia. Martinez Quarta di testa sembra chiudere la partita segnado la rete del 3-1, ma nel finale, su un errore con i piedi di Terracciano, Jaja riporta i ciprioti ad una lunghezza di distanza. Nonostante il brivido finale i viola riescono a vincere e a conquistare tre punti fondamentali per l'aritmetica certezza dei play-off. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il miglior calciatore tra i gigliati. Di seguito il link per esprimere una preferenza:

