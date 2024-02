TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-LAZIO 2-1 

FirenzeViola.it

La Fiorentina batte 2-1 la Lazio in rimonta. Torna decisivo Jack Bonaventura che segna al 69' il gol del 2-1 in tap-in dopo la respinta di Provedel sul tiro da fuori area di Lucas Beltran. Primo tempo che, dopo tre legni colpiti dalla formazione di Vincenzo Italiano, termina 1-0 per la Lazio che sfrutta una disattenzione difensiva dei viola con Luis Alberto. Nella ripresa la Fiorentina riesce a ribaltare il risultato prima con Kayode, per lui prima rete in Serie A, che colpisce a botta sicura in area piccola su assist di Belotti e poi con Bonaventura. Nel mezzo l'errore dal dischetto di Nico Gonzalez (il quarto consecutivo per la Fiorentina) che colpisce il palo dopo aver spiazzato Provedel. Come al solito dopo ogni partita, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo fra gli uomini di Italiano. Di seguito il link:

