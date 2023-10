FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Altro pareggio per la Fiorentina in Conference League. Dopo aver rischiato di essere sotto per 0-3, i viola riacciuffano il Ferencvaros sul 2-2, sancito dalle reti di Barak e Ikoné. Come sempre, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Per farlo, clicca sotto:

TOP FV, Vota il miglior viola contro il Ferencvaros