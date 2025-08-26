Top FV, vota il miglior viola in campo contro il Cagliari! Ecco il nostro sondaggio

SI chiude 1-1 l'esordio in Serie A della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. Succede tutto nella ripresa con Mandragora, entrato al 46' al posto di Ndour, che di testa su cross di Gudmundsson porta avanti i gigliati e con Luperto che in pieno recupero pareggia i conti per i sardi. Dopo il successo europeo sul campo del Polyssia la Fiorentina debutta in campionato ottenendo un punto dalla Unipol Domus Arena. Vi chiediamo di scegliere come sempre il vostro migliore in campo con il consueto sondaggio di FirenzeViola.it. Di seguito il link per votare: 

