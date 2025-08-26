Top FV, vota il miglior viola in campo contro il Cagliari! Ecco il nostro sondaggio
SI chiude 1-1 l'esordio in Serie A della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. Succede tutto nella ripresa con Mandragora, entrato al 46' al posto di Ndour, che di testa su cross di Gudmundsson porta avanti i gigliati e con Luperto che in pieno recupero pareggia i conti per i sardi. Dopo il successo europeo sul campo del Polyssia la Fiorentina debutta in campionato ottenendo un punto dalla Unipol Domus Arena. Vi chiediamo di scegliere come sempre il vostro migliore in campo con il consueto sondaggio di FirenzeViola.it. Di seguito il link per votare:
CalciomercatoAttesa l'offerta dell'Al Hilal per Comuzzo. Nicolussi Caviglia e Lindelof vicini alla Fiorentina
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaVictor Lindelof, qualità e leadership. Occhio però agli infortuni e a un difetto sottolineato da Mourinho
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
