Dopo quasi due mesi, la Fiorentina ritrova il sorriso in campionato. Contro la Salernitana i viola si impongono per 0-2, un successo siglato dalle reti di Kouame prima e Ikone poi. E come al solito, FirenzeViola.it chiede ai propri lettori di indicare il migliore in campo tra le fila di Italiano. Qua sotto il link:

