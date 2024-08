TOP FV, Stravince Kean. Sul podio Sottil e Dodo

FirenzeViola.it

Giovedì sera al Franchi la Fiorentina ha pareggiato 3-3 contro la Puskas Akademia nell'andata dei play-off di Conference League. Un risultato amaro che lascia aperto il discorso riguardo al passaggio del turno in vista del ritorno in programma giovedì prossimo in Ungheria. Secondo i lettori di FirenzeViola.it il migliore in campo è stato nettamente Moise Kean. L'attaccante azzurro è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Beltran trovando la sua prima rete ufficiale da quando è sbarcato a Firenze. L'ex Juventus ha raccolto 738 preferenze, ovvero oltre il 44% dei voti. Seconda posizione, con un distacco netto, per Riccardo Sottil, autore del primo gol viola. L'esterno classe 1999 ha raccolto quasi il 17% delle preferenze. Terzo posto per Dodo. Per il brasiliano 243 voti e una percentuale di poco inferiore al 15%. Medaglia di legno infine per Quarta con il 4,98 % dei voti.

TOP FV Fiorentina-Puskas Akademia

1. Moise Kean 738 voti (44,78%)

2. Riccardo Sottil 279 voti (16,93%)

3. Dodo 243 voti (14, 75%)