TOP FV, È Gud il migliore contro la Lazio. De Gea secondo

Prima vittoria della Fiorentina, ma anche primi sussulti stagionali per Albert Gudmundsson in maglia viola. Con due rigori trasformati, si è conquistato la Fiorentina e il suo pubblico, che non ha avuto dubbi nel decretarlo migliore in campo contro la Lazio. Secondo i lettori di FirenzeViola.it, è proprio l'islandese il migliore in campo con 784 voti (48,8% dei 1600 votanti), seguito da De Gea, decisivo con un paio di interventi (22,3%), e Comuzzo (8,4%), che di poco scalza Dodò (7,8%) dal podio. Ecco i risultati:

Gudmundsson: 784 (49.0%)

De Gea: 358 (22.38%)

Comuzzo: 135 (8.44%)

Dodò: 126 (7.88%)

Kean: 93 (5.81%)

Colpani: 23 (1.44%)

Bove: 20 (1.25%)

Ikonè: 16 (1.0%)

Cataldi: 13 (0.81%)

Ranieri: 8 (0.5%)

Adli: 8 (0.5%)

Biraghi: 7 (0.44%)

Gosens: 7 (0.44%)

Martinez Quarta: 2 (0.12%)

Mandragora: 2 (0.12%)

Kouamè: 2 (0.12%)