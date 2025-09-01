Top FV, De Gea surclassa tutti col Torino. Staccato nettamente Piccoli: il podio

Due parate decisive nel primo tempo, un altro paio di interventi fondamentali nella ripresa: dopo due passaggi a vuoto contro Cagliari e Polissya, David De Gea si è ripreso la Fiorentina con una prestazione da supereroe a Torino. Sullo 0-0 dell'Olimpico c'è anche l'impronta dei suoi guantoni, soprattutto sulla doppia parata a inizio gara su Casadei e Simeone. Voi lettori di FirenzeViola.it l'avete premiato votandolo come TopFv della sfida. Un sondaggio senza storia, visto che De Gea, con 439 voti, stacca nettamente Roberto Piccoli, secondo a 56. Questo il podio.

Top Fv Torino-Fiorentina 0-0
1) David De Gea (67.7% dei voti)
2) Roberto Piccoli (8.6 % dei voti)
3) Dodo (6.9 % dei voti).