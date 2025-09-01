Top FV, De Gea surclassa tutti col Torino. Staccato nettamente Piccoli: il podio
FirenzeViola.it
Due parate decisive nel primo tempo, un altro paio di interventi fondamentali nella ripresa: dopo due passaggi a vuoto contro Cagliari e Polissya, David De Gea si è ripreso la Fiorentina con una prestazione da supereroe a Torino. Sullo 0-0 dell'Olimpico c'è anche l'impronta dei suoi guantoni, soprattutto sulla doppia parata a inizio gara su Casadei e Simeone. Voi lettori di FirenzeViola.it l'avete premiato votandolo come TopFv della sfida. Un sondaggio senza storia, visto che De Gea, con 439 voti, stacca nettamente Roberto Piccoli, secondo a 56. Questo il podio.
Top Fv Torino-Fiorentina 0-0
1) David De Gea (67.7% dei voti)
2) Roberto Piccoli (8.6 % dei voti)
3) Dodo (6.9 % dei voti).
Pubblicità
Notizie di FV
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Copertina
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com