Cade la Fiorentina all'U-Power Stadium. Il Monza si impone 2-1 sui viola e trova i tre punti, alla squadra di Palladino non basta la rete su rigore di Beltran, con Ranieri e soci che rientrano alla base dopo aver ingoiato un bel boccone amaro. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo. Qua sotto il link:

