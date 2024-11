TOP FV, Chi salvi tra i viola in Apoel-Fiorentina 2-1?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una brutta Fiorentina cade a Cipro. In quel di Nicosia finisce 2-1 per l'Apoel alla terza giornata di Conference League, con i viola sconfitti dalle reti di Donis e Abagna, inutile la rete di Ikoné al settantaquattresimo. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino. Di seguito il link:

