Top Fv, chi salvi in Fiorentina-Como 0-2? Vota il nostro sondaggio

Una brutta Fiorentina viene battuta in casa dal Como per 0-2 al termine di una partita dove i viola, a parte per i primi 10 minuti di gara, non sono mai riusciti a dire la loro contro la formazione allenata da Cesc Fabregas. A decidere la gara del Franchi ci hanno pensato le reti di Diao e Nico Paz. Come sempre, nel consueto sondaggio post partita, FirenzeViola.it chiede a voi di votare il vostro migliore in campo di parte gigliata.

