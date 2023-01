TOP FV, Chi salveresti dopo Fiorentina Torino 0-1?

La Fiorentina cade al Franchi contro il Torino per 1-0 e non sfrutta l'occasione per agganciare il treno europeo data dai 15 punti di penalizzazione ai danni della Juventus per il caso plusvalenze, decide l'incontro il tiro a giro di Miranchuk al 33'. Chi è stato il migliore in campo tra i viola? Clicca nel link sottostante per votare il nostro consueto sondaggio:

