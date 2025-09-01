Top FV, chi il miglior viola in Torino-Fiorentina? Vota il nostro sondaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:31Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo il pareggio di Cagliari, il campionato della Fiorentina prosegue con un altro pareggio. La squadra di Pioli impatta per 0-0 sul campo del Torino, in una gara senza grandi sussulti. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra le fila di Pioli. Qua sotto il link per votare:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN CAMPO COL TORINO?