Top FV, chi il miglior viola in Torino-Fiorentina? Vota il nostro sondaggio
Dopo il pareggio di Cagliari, il campionato della Fiorentina prosegue con un altro pareggio. La squadra di Pioli impatta per 0-0 sul campo del Torino, in una gara senza grandi sussulti. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra le fila di Pioli. Qua sotto il link per votare:
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
