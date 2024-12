TOP FV, Chi il miglior viola in Juventus-Fiorentina 2-2?

FirenzeViola.it

La Fiorentina chiude il 2024 con un pareggio. Finisce 2-2 il big match sul campo della Juventus, con Kean e Sottil che recuperano il doppio vantaggio bianconero siglato da Thuram e portano in dote un punto che fa morale e classifica. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Questo il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LA JUVENTUS?