La Fiorentina torna a sorridere, a vincere, e passa il turno di Coppa Italia grazie al successo in casa dell'Udinese, con il punteggio finale di 0-1 dopo i tempi supplementari. Come al solito vi chiediamo di eleggere il vostro migliore in campo, per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it. Per votare il sondaggio, basta cliccare sul link qui sotto!

TOP FV: CHI VOTI IN UDINESE-FIORENTINA 0-1?