TOP FV, Castrovilli vince anche con il Parma. Poi...

Più di mille voti (1168 per la precisione) in risposta al nostro consueto sondaggio per il Premio Top FirenzeViola.it in cui vi chiedevamo di eleggere il vostro migliore in campo nel pari interno contro il Parma. E per l'ennesima volta, ad aggiudicarsi la votazione è Gaetano Castrovilli, una sorta di problem solver del gol recente per quanto riguarda la Fiorentina. Sua la rete che ha permesso di trovare l'1-1 domenica, e che gli è valsa il 55,2% dei voti totali. Più di metà partecipanti hanno eletto lui. Ha sorpreso in positivo, però, anche Lorenzo Venuti: la prova del terzino non è passata inosservata neanche tra i tifosi, tanto da fargli raccogliere il 25,5% delle preferenze e la seconda piazza in questa speciale votazione. A chiudere il podio Bartlomiej Dragowski, le cui parate sono state importanti per portare a casa almeno un punto e quasi il 7% delle preferenze complessive. Appena fuori dal podio un altro giovanissimo quale Luca Ranieri, che ha raccolto però la metà dei suoi voti, con subito dietro Dalbert. Ecco dunque la classifica completa del turno.

1) Castrovilli 55,22%

2) Venuti 25,51%

3) Dragowski 6,85%

4) Ranieri 3,25%

5) Dalbert 3,08%

6) Vlahovic 1,80%

7) Pedro 1,11%

8) Ghezzal 1,03%

9) Milenkovic 0,60%

10) Boateng, Chiesa e Pulgar 0,43%

13) Badelj 0,26%