TOP FV, Castrovilli va a imporsi anche al San Paolo

Quasi 2300 voti (2296 per l'esattezza), arrivati in risposta al sondaggio da noi lanciato dopo la vittoria della Fiorentina a Napoli, eleggono Gaetano Castrovilli come migliore in campo della partita, per l'ennesima volta in stagione.

Al talento viola classe '97 è andato addirittura il 65,3% dei voti totali, una percentuale considerevole. Torna a far punti, assestandosi al secondo posto, Federico Chiesa (16,5%) mentre l'ultimo gradino del podio è di Dusan Vlahovic, premiato dal 6% dei tifosi per lo splendido gol, e capace di arrivare di poco davanti a Pol Lirola (4,8%). Di seguito la classifica completa del turno.

1) Castrovilli 65,33%

2) Chiesa 16,51%

3) Vlahovic 6,01%

4) Lirola 4,79%

5) Caceres 1,96%

6) Benassi 1,26%

7) Cutrone 0,91%

8) Pulgar 0,87%

9) Dragowski 0,61%

10) Dalbert e Sottil 0,52%

12) Ceccherini 0,35%

13) Milenkovic e Pezzella 0,17%