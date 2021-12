TOP FV, Ancora Torreira il migliore. Esterni sul podio

Per la seconda volta di fila dopo Empoli, ma stavolta con anche un sorriso a fine partita, è Lucas Torreira il migliore in campo scelto dai partecipanti alla votazione del Premio Top FV legata a Fiorentina-Sampdoria. L’uruguayano, grande ex della partita, è stato premiato dal 37,7% degli oltre 1500 voti (1537 per la precisione) arrivati in risposta. Alle sue spalle una grande lotta per il secondo posto tra Callejon e Sottil: la spunta il primo con un margine risicato, 20,7% contro 19,5%. Di seguito la classifica completa del turno.

1) Torreira 37,74%

2) Callejon 20,67%

3) Sottil 19,47%

4) Bonaventura 7,37%

5) Vlahovic 4,85%

6) Kokorin 3,28%

7) Terracciano 2,71%

8) Distefano 0,76%

9) Duncan 0,69%

10) Igor 0,63%

11) Venuti 0,50%

12) Biraghi e Martinez Quarta 0,38%

14) Maleh 0,32%

15) Saponara 0,25%