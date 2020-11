TOP FV, Alla sosta Biraghi in testa. Meglio di Ribery

Come da consuetudine, il momento della pausa per le Nazionali è buono anche per fare il punto della situazione sulla classifica provvisoria del Premio Top FirenzeViola.it, la cui ultima edizione è stata vinta da Ribery, succeduto al primo vincitore Chiesa. Il francese sta lottando anche a questo giro per la prima posizione, seppure al momento il leader sia un altro, e forse anche a sorpresa: Biraghi, autore di un inizio di stagione davvero sopra la media e premiato fin qui dal voto dei tifosi. Al secondo posto l'ex Bayern, davanti a quel Castrovilli che nella passata edizione del trofeo si era aggiudicato il round complessivo degli utenti, salvo però doversi arrendere al voto redazionale, che ha rovesciato le sorti e assegnato la vittoria a FR7. Quest'anno potrà riprovarci: per il momento è attardato di 15 punti, davanti ad altri due compagni che hanno iniziato bene come Dragowski e Milenkovic. Di seguito la classifica attuale al completo.

1) Biraghi 50

2) Ribery 40

3) Castrovilli 35

4) Dragowski 30

5) Milenkovic 25

6) Terracciano e Vlahovic 20

8) Amrabat 15

9) Chiesa, Quarta e Venuti 10

12) Bonaventura, Pezzella e Saponara 5