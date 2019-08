TOP FV, Alla prima vince Castrovilli. Poi Pulgar e...

Con l'inizio della nuova stagione ha riaperto i battenti anche il Premio Top FirenzeViola.it, per il miglior giocatore della Fiorentina in campo. Per la prima di Serie A, contro il Napoli, hanno votato in ben 3521 utenti, che si sono per il 57,46 % (dunque addirittura più della metà) indirizzati verso Gaetano Castrovilli, primo classificato. Alle sue spalle Erick Pulgar, autore di una buona gara e pertanto premiato con il 20,22 % delle preferenze, e poi Riccardo Sottil, che ha piacevolmente sorpreso durante il pre-campionato nonché contro i partenopei: 17,38 la percentuale dei voti in suo favore.

Ecco la classifica completa della prima giornata:

Castrovilli 57,46 %

Pulgar 20,22 %

Sottil 17,38 %

Boateng 1,14 %

Chiesa 0,91 %

Ribery 0,68 %

Vlahovic 0,62 %

Milenkovic 0,43 %

Venuti 0,40 %

Dragowski 0,28 %

Badelj e Lirola 0,14 %

Benassi 0,11 %

Pezzella 0,09 %