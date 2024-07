TOCCATA E FUGA O NUOVA RIPARTENZA VIOLA?

© foto di jacopomannina

E' iniziato il countdown verso la nuova stagione che parte però, come ogni anno, con tante incognite legate ad una rosa in evoluzione visto il mercato aperto e tanti ragazzi da valutare. Di sicuro molti di quelli che iniziano lunedì con il neo tecnico Palladino non faranno parte della rosa del 31 agosto, ma non parliamo solo dei giovani rientrati dai prestiti o che provengono dalla Primavera. In particolare c'è infatti da capire il futuro di Ikoné, Sabiri e Brekalo.

IKONE -Il francese ha avuto la fiducia ad oltranza di Italiano, talmente poco ripagata che con il nuovo corso la sua partenza sembrava scontata, verso una tra Al Arabi e Al Duhail, con l'Ajax più defilato. Palladino, sapendo che aveva trattative aperte, non ci aveva parlato fino al momento della conferenza, chissà che ora non debba per forza iniziare nuovi colloqui.

BREKALO - Josip Brekalo è il figliol prodigo che per trovare spazio (nella vana speranza di andare agli Europei per i quali il ct croato non lo ha convocato) è dovuto tornare in patria, in prestito secco all'Hajduk Spalato, e se non altro torna con una continuità che in un anno di Fiorentina aveva perso. Starà dunque a lui ritrovare anche nel campionato italiano il vecchio smalto, quello che aveva convinto la dirigenza viola a puntare su di lui. Con la sua capacità di dare equilibrio

SABIRI - Sabiri è un oggetto misterioso come misterioso ne è stato l'acquisto visto che, preso a gennaio 2023 e lasciato fino a giugno alla Samp, il marocchino la Fiorentina l'ha solo "assaggiata", non apprezzando il fatto di non essere un titolare per Italiano. Il rapporto con l'ex tecnico, nonostante qualche amichevole ben giocata, non è mai sbocciato e dunque il giocatore (più tecnico che tattico e con un carattere non semplice) ha preferito andare nella Saudi Pro League. All'Al-Fayha il giocatore ha trovato continuità a parte il problema fisico che lo ha tenuto fermo tra novembre e dicembre. Vedremo se saprà reinserirsi velocemente in un calcio diverso e capire cosa vuol fare da grande, adattandosi alle esigenze del tecnico.

FUTURO - Per tutti e tre il ritiro sarà l'occasione per ripartire da zero e cercare di convincere Palladino, in attesa di opportunità di mercato. La società eventualmente farà un ragionamento, nel caso non rientrino nel progetto di Palladino, sull'opportunità di un ulteriore prestito (hanno tutti scadenza al giugno 2023) o un addio definitivo per mettere in cassa soldi da reinvestire negli acquisti.